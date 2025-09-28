Маск ответил на пост Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

Илон Маск прокомментировал сообщение Дурова о молдавских каналах
Реакция Илона Маска последовала после заявления Павла Дурова о поступившей просьбе заблокировать ряд Telegram-каналов из Молдавии.
Илон Маск кратко прокомментировал публикацию Павла Дурова о давлении на Telegram со стороны молдавских властей в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Под постом Дурова, где тот рассказал о просьбе цензурировать список якобы «проблемных» каналов из Молдавии, предприниматель написал: «Вау».
Ранее Павел Дуров заявил, что команда Telegram получила письмо с просьбой заблокировать определенные молдавские каналы. Он подчеркнул, что мессенджер пока не поддается давлению и не намерен вводить подобную цензуру.
В настоящее время Telegram продолжает работать в Молдавии без ограничений. Власти страны пока официально не комментировали ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии.
