В Аргентине прошли демонстрации из-за жестокого убийства девушек

В Буэнос-Айресе несколько тысяч человек вышли на марш, требуя наказать виновных в жестоком убийстве трех девушек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

© Газета.Ru

Шествие началось у президентского дворца и завершилось у здания конгресса. Среди участников были представители общественных движений и простые горожане, в основном женщины. В руках они держали фотографии погибших — 20-летних Морены Верди и Бренды дель Кастильо, а также 15-летней Лары Гутьеррес. Плакаты с лозунгами призывали к справедливости и напоминали о праве женщин на жизнь. Акция прошла без серьезных происшествий.

Полиция Аргентины проводит расследование после инцидента, в котором молодые девушки стали жертвами жестокого изнасилования и убийства в прямом эфире TikTok.

Девушки пропали 19 сентября, а через пять дней их тела обнаружили в пригороде Буэнос-Айреса Флоренсио Варела. Эксперты установили, что перед смертью жертв подвергли пыткам.

По версии следствия, убийство связано с наркоторговцами. Предполагаемый заказчик преступления, гражданин Перу Тони Вальверде Викториано, объявлен в розыск. Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо сообщил, что пытки и расправа транслировались в закрытой группе в соцсети. Следствие считает, что мотивом преступления стала месть.