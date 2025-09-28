Лукашенко пригрозил НАТО

Lenta.ru

Если НАТО собьют самолет России или Белоруссии, ответ последует незамедлительно. Об этом глава республики Александр Лукашенко заявил журналисту Павлу Зарубину.

Лукашенко пригрозил НАТО
© РИА Новости

По его словам, если страны НАТО собьют самолет в, например, Беловежской Пуще, то ответ последует мгновенно. Он добавил, что в таком случае Белоруссии придется воевать «на все деньги». Однако Лукашенко заключил, что в скором времени западные политики перестанут угрожать подобными атаками, потому как они делают эти заявления для граждан собственных стран.

Президент напомнил, что Белоруссия предупредила Польшу о летящих на ее территорию беспилотниках. Он добавил, что Минск мог и не предупреждать Варшаву об этом.

Ранее Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России. Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение, чтобы привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».