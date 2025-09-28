Для полумиллиона желающих проголосовать молдован в Москве отрыты лишь два участка

Голосование на парламентских выборах в Молдавии проходит на двух участках в Москве в воскресенье. Несмотря на то что в России проживает свыше полумиллиона граждан республики, из Кишинева прислали только десять тысяч избирательных бюллетеней.

Впрочем, молдаван, живущих в нашей стране, это не обескуражило: на Кузнецком мосту, где расположено посольство Молдовы, с утра слышны народные песни, а Рождественка пестрит национальными флагами.

"Я еще дома купил, тут же негде взять", - рассказал "РГ" уроженец города Кагул Вячеслав, аккуратно разворачивая флаг.

"Я пришел рано, с утра очередей нет", - добавил он.

На участках в Москве традиционно высокая явка, причем подчас избиратели едут отдать свой голос издалека. В очереди в посольство Молдавии можно встретить жителей Ханты-Мансийска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга. Их пропускают в здание группами по 10-15 человек, чтобы не создавать давки. Некоторые пришли целыми семьями, многие взяли с собой детей - прививать активную гражданскую позицию. На улыбки для многочисленных репортерских камер представители южного народа не скупятся, видно, что страшно гордятся тем, что пришли выразить свое мнение о будущем родной республики.

"Молдова не должна страдать", - говорит Геннадий.

Он приехал в Россию недавно. По его словам, на родине пенсионеру делать нечего.

"А что там делать? Работы нет, ничего нет. А платить-то надо за все! За электричество - дорого, за воду - дорого, за газ - дорого, все подорожало в последние годы".

На вопросы о действующем правительстве и президенте избиратели в выражениях не стесняются, многое - не для печати.

"Вот был Додон (президент Молдовы с 2016 по 2020 годы. - Прим. "РГ"), было нормально. Но его положили на землю, и поднялась эта... Ее женщиной не могу назвать. Она вместе с Европой издевается над людьми молдавского народа", - эмоционально отметил один из собеседников, говоря о действующем президенте республики Майе Санду.

"Она летает на самолете по всей Европе, кому это надо? Она, значит, в телеге, а я в эту телегу впрячься должен?!" - добавил мужчина.

Тем временем стоявшие в очереди избиратели не удержались и пустились в пляс под звуки баяна, подпевая на молдавском языке. Их настроение настолько заразительно, что даже московский полицейский, следящий за порядком на улице, едва заметно начал шевелить носком ботинка в такт музыке. На площади завели хоровод, в него тут же влились люди, уже отдавшие свой голос. Вместе с национальными символами Молдовы развернули флаги России и Гагаузской автономии.

Избирательные участки будут работать до 21:00 по Кишиневу (совпадает с московским). Ожидается, что итоги выборов озвучат в течение суток после этого.