Руководство Молдавии готовится аннулировать результаты выборов, как это сделали в прошлом году в Румынии. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, его слова приводит РИА Новости.

Додон подчеркнул, что оппозиция не позволит нынешним властям Молдавии аннулировать голоса граждан. Он призвал жителей республики 29 сентября в 12:00 (совпадает с московским) выйти перед парламентом для «защиты нашей победы».

«У нас есть шанс поставить точку в этом вопросе», — подчеркнул экс-президент Молдавии.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Президент страны Майя Санду заявила о вмешательстве в избирательный процесс и не исключила, что результаты выборов могут быть аннулированы. Она также сообщила гражданам о коррупции на парламентских выборах и купленных голосах.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте с результатом 19,18% голосов оказалась лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания решил аннулировать итоги первого тура выборов президента. На тот момент президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства.

19 мая 2025 года независимый кандидат Никушор Дан победил на выборах президента Румынии.

Ранее молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах.