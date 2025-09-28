Старейший в истории глава мормонов умер в 101 год

Американец Рассел Нельсон, 17-й президент мормонов и известный кардиохирург скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщили в пресс-службе религиозной организации.

Глава религиозной организации умер в своем доме в городе Солт-Лейк-Сити.

«Со скорбью сообщаем, что Рассел М. Нельсон, возлюбленный Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, мирно скончался сегодня в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Ему был 101 год — он был самым старым президентом в истории Церкви», — сказано в некрологе.

Президент Нельсон «был призван в качестве апостола» в 1984 году, а стал руководителем Церкви мормонов в 2018 году. Он посетил 32 страны, помог построить больше храмов и проводил глубокие реформы.

До начала служения Нельсон был известным кардиохирургом. Он провел первую операцию на открытом сердце в штате Юта в 1955 году. Занимал пост президента Общества сосудистой хирургии, директора Американского совета торакальной хирургии, выступал соавтором многочисленных медицинских работ и учебников.