«Я скучал по тебе»: о чем шептались Маск и Трамп на похоронах Керка

22 сентября британская газета Daily Mail расшифровала по губам, о чем говорили на церемонии прощания с активистом Чарли Керком президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск.

Напомним, Трамп и Маск ранее поссорились из-за критики бизнесменом законопроекта о государственных расходах и налогах. И вот теперь политологов заинтересовала беседа Трампа с Маском на траурной церемонии. Специалист по чтению по губам расшифровала, что сказал Дональд Трамп. Так, глава США спросил у бизнесмена, как у него дела, и добавил, что слышал о желании Маска с ним поговорить: «Давайте попробуем понять, как нам вернуться на правильный путь». Маск ответил, кивнув головой. Затем президент крепко пожал ему руку и сказал: «Я скучал по тебе».

Заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин в беседе с «ВМ» отмечает, что он был удивлен фактом ссоры Трампа и Маска:

— Трампа с Маском объединяет больше, чем разъединяет. Когда я услышал об их тайном разговоре и о том, что по губам прочитали: «Надо объединяться», — подумал, что они будут объединяться. Возможно, эта фраза означает, что надо объединяться республиканцам, так как ссоры деструктивно влияют на общество.

Тайные разговоры первых лиц государства интересуют не только политиков, но и простых людей.

— Когда хоронили Папу Римского, все пытались расшифровать разговор Трампа и Зеленского. Тогда для президента Франции Эмманюэля Макрона хотели поставить третий стул, но Трамп заявил, что не надо этого делать. А украинский лидер добавил: «Давайте пойдем другим путем».

А ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в преддверии саммита в Брюсселе провели разговор на публике. Но прочесть беседу по губам не удалось, так как политики прикрывались бумагами.

— Сейчас среди политических лидеров Евросоюза пошел тренд — они закрывают губы, чтобы никто не смог «прочитать» их слова, — констатирует Кошкин.

Во время недавнего саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа многие задумались: о чем обмолвились лидеры двух сверхдержав, когда американский лидер встречал своего российского коллегу в аэропорту. В британской газете Daily Mail специалист по чтению по губам сообщил, что Трамп сказал Владимиру Путину: «Наконец-то». А потом, пожимая руки, добавил: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».

Во время сердечного приветствия оба президента пообещали «помочь» друг другу. Позднее, поднявшись на трибуну, Трамп отметил, что стоит пожать руки, потому что это «создает хорошее впечатление», на что российский лидер кивнул и протянул руку коллеге из США.

В 2019 году у бывшего канцлера Германии Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине затряслись руки. Специалист по чтению по губам Джудит Хартер уверена, что Меркель повторила фразу «Ich schaffe das», что в переводе на русский язык означает «я справлюсь».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Ярославцева, психолог, эксперт кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий:

— Люди очень любят разбирать теневую сторону медийных личностей и лидеров стран. В психологии есть термин: «у нас есть тень». Так, из расшифрованных экспертами фраз легко можно нафантазировать разные ситуации. Обыватели хотят разведать дела, которые есть у знаменитых людей. Своего рода это чувство злорадства.

Напомним, Чарли Керк был убит 10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После выстрела в шею его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось. Насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство — в материале «Вечерней Москвы».