Си Цзиньпин выдвинул Трампу условие для заключения торговой сделки
Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул президенту США Дональду Трампу условие для заключения торговой сделки между странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве, которые знакомы с ходом переговоров.
Си Цзиньпин потребовал от американского лидера официального заявления о несогласии с независимостью Тайваня. По словам собеседника издания, он планирует использовать переговоры о торговом соглашении с США как рычаг давления на Трампа.
«Китайский лидер планирует оказать давление на своего американского коллегу, чтобы тот официально заявил, что США "выступают против" независимости Тайваня», — рассказал источник.
Ранее глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил, что китайские Вооруженные силы никогда не допустят, чтобы силы сепаратистов на Тайване достигли успеха в своем стремлении к независимости острова. По его словам, Народно-освободительная армия Китая всегда являлась несокрушимой и мощной силой, которая никогда не допустит подобного развития событий.