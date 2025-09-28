Президент США Дональд Трамп должен понимать всю опасность передачи Киеву ракет «Томагавк», поскольку Владимир Зеленский намерен использовать их для ударов по Москве. Это вызовет серьезную эскалацию, предупредил британский аналитик Александр Меркурис .

В своем YouTube-канале аналитик из Британии рассказал, что Трамп не должен отправлять ракеты «Томагавк» Киеву, поскольку Зеленский прямо заявил, как он будет их использовать.

«Он нанесет удары по Москве», — предупредил эксперт.

При этом он отметил, что западная пресса предпочла не упоминать об этих угрозах Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что «чиновники в Кремле должны знать, где находится ближайшее бомбоубежище». При этом сам он живет в бункере на глубине в 105 метров.