Десятки тысяч молодых мужчин покинули Украину за последние недели, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Правительство Украины в конце августа разрешило выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

«Менее чем за месяц из «країни мрій» [страны мечтаний] сбежали 40 тысяч парней 18-22 лет. Напомню, [Владимир] Зеленский и его шайка врали нам, что «въезжает таких больше, чем выезжает», — отметил Дубинский.

По его словам, украинцам без всякой пропаганды пора осознать, что «бежать отсюда —ради себя, родителей и детей, — надо сломя голову».

Ранее польская газета Rzeczpospolita сообщила, что указ кабмина Украины о снятии ограничений на выезд для молодых парней привел к тому, что количество въездов в республику через КПП на украинско-польской границе увеличилось в 10 раз.