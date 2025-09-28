Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых ФБР преступниц

На Кубе в возрасте 78 лет скончалась Ассата Шакур — одна из самых известных американских активисток, бывшая участница движения за права чернокожих, которую власти США разыскивали на протяжении десятилетий. Она умерла в Гаване, по официальным данным, из-за проблем со здоровьем и преклонного возраста. О смерти Ассаты Шакур сообщила ее дочь в соцсетях.

Шакур, урождённая Джоанн Чесимард, стала заметной фигурой в 1960-х годах, вступив в организацию «Чёрные пантеры», а затем в «Чёрную армию освобождения». Переломным моментом в её жизни стал инцидент в 1973 году, когда при задержании на шоссе в Нью-Джерси произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский. Шакур была осуждена на пожизненное заключение, но в 1979 году совершила побег из тюрьмы при помощи соратников.

С 1980-х годов она проживала на Кубе, где получила политическое убежище. Американские власти продолжали считать её одной из самых опасных преступниц и настаивали на её выдаче.

Ассата Шакур приходилась крёстной матерью известному рэперу Тупаку Шакуру, а её жизнь стала символом борьбы за гражданские права и источником вдохновения для многих произведений искусства.