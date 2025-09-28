В Молдавии готовы платить по 50 евро за голосование за президентскую партию

В городе Бельцы предлагают получить по 50 евро каждому, кто проголосует за президентскую Партию действия и солидарности (PAS). Еще 20 евро готовы заплатить за каждого приведенного избирателя. Об этом сообщает Telegram-канал Бельцы 24.

© Российская Газета

Канал показал видеозапись, на которой неизвестные в кафе рядом с избирательном участком предлагают деньги за голосование за PAS. Для подтверждения требуют фото заполненного бюллетеня.