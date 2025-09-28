Sky: Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории опросов

Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера опустился до рекордно низкого уровня за все время проведения опросов общественного мнения. Об этом свидетельствует социологическое исследование компании Ipsos, результаты которого приводит телеканал Sky News.

Лишь 13% среди 1 тыс. человек, опрошенных в сентябре, сообщили, что довольны работой главы нынешнего правительства Лейбористской партии. 79% сообщили, что результаты Стармера их не устраивают. Таким образом отрицательный рейтинг нынешнего премьер-министра достиг значения минус 66 пунктов. Это больше, чем у любого другого главы британского правительства в истории опросов.

Для сравнения: предыдущий антирекорд консервативного премьера Риши Сунака в апреле 2024 года составлял минус 59 пунктов. Далее идут его однопартийцы Лиз Трасс в октябре 2022 года (минус 51), Борис Джонсон в июне 2022 года (минус 46), Тереза Мэй в июне 2019 года (минус 44).

Ненамного лучше выглядит и рейтинг Лейбористской партии. Если бы выборы в парламент проходили сегодня, ее поддержали бы всего 22% опрошенных. В списке предпочтений избирателей лидирует правопопулистская партия Reform UK Найджела Фаража с 34% поддержки.

Опрос распространен в день, когда в Ливерпуле открывается четырехдневный съезд Лейбористской партии. Ее лидер, премьер-министр Кир Стармер в интервью газете The Sunday Times выразил уверенность, что ему удастся "выправить ситуацию", обрушившись с новой порцией критики на "реформистов".

"Когда вы осознаете, какие изменения принесет Reform UK - в смысле раскола, который она вызовет в нашей стране, и разрушения того, чем мы являемся как патриотическая нация, - тогда вы понимаете, что эта борьба в конечном счете выходит за рамки Лейбористской партии", - заявил Стармер.