Предсказан конец человечества после «международного коллапса»

Известный польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский сделал мрачные предсказания о судьбе Европы и планеты. Впереди новая пандемия, Скандинавия может обезлюдеть из-за радиации, а Польша и ее «президент Иуда» покроют себя позором и станут виновниками мировой войны. О пророчествах сообщает Radio Eska (перевод «Иносми»).

В соцсетях ясновидящего спросили, как будет выглядеть Земля через миллион лет.

Он ответил, что «через миллион лет души людей переселятся в роботов». Гуманоиды смогут размножаться и жить очень долго. Человечество станет исчезающим видом, люди окажутся в резервациях и заповедниках.

Ясновидящий также сделал прогноз на более близкое время. По его словам, уже осенью 2025 года начнется новая пандемия. ВОЗ заявит, что вирус гриппа мутировал «очень странным образом» и стал опасен для людей. У многих окажется сниженный иммунитет к этому вирусу, симптомы будут очень тяжелыми, а исходы порой трагическими.

Также, по словам провидца, «на наших глазах начнется международный коллапс». В Польше будет национальная смута, она «будет вовлечена в грязную войну» и покроет себя позором. Ее «президент станет Иудой», страна будет вновь разделена другим государствами.

«Третья мировая война, которая уже идет, будет отличаться несколькими очагами, множеством разных войн. В 2028 году есть шанс на какое-то улучшение ситуации», — отметил Яцковский.

Он добавил, что в 2028 году тяжкие проблемы ждут всю Скандинавию, особенно Норвегию, которая «по каким-то причинам может обезлюдеть». Нелегко придется и Финляндии, а также прилегающим к Арктике территориям. Там возникнет чрезвычайная ситуация, будет повышенная радиация и сильный холод.

В 2023 году Яцковский заявлял, что в разжигании мирового конфликта мир будет винить не Россию, а Польшу.