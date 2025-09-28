Евгения Гуцул, руководитель Гагаузской автономии, обратилась к гражданам Молдавии с призывом выразить свой протест на предстоящих выборах против курса на вовлечение страны в военные действия и подчинение внешнему контролю.

© Московский Комсомолец

"Мы обязаны решительно отвергнуть любые формы закабаления через иностранное влияние, непомерные займы, создающие долговую нагрузку для будущих поколений, а также политику милитаризма, втягивающую нашу страну в чуждые нам конфликты. Наш выбор – это защита нашего мирного будущего, нашей свободы и независимости", – заявила Гуцул.

По мнению главы Гагаузии, избиратели должны поддержать "право на достойную жизнь, на создание мирного и социально справедливого государства, приверженного традиционным ценностям и национальному единству".

Стоит отметить, что 5 августа Гуцул была осуждена на семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании партии "Шор". Сама Гуцул категорически отрицает все предъявленные обвинения, называя дело политически мотивированным и связывая его с приближающимися парламентскими выборами.

Адвокаты уже подали апелляцию на вынесенный приговор. Юридическая защита настаивает на немедленном освобождении Гуцул и полном снятии всех обвинений.