Названа причина резких высказываний Меркель в адрес Путина

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель позволяет себе резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина в связи с тем, что желает избежать обвинений от западных политиков и бывших соратников по партии, рассказал «Аргументам и фактам» старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов.

Ранее Меркель в интервью влиятельному немецкому журналу Der Spiegel вспомнила о дискуссии с Владимиром Путиным на тему развала Советского Союза. Она отметила, что российский лидер назвал распад СССР «величайшей катастрофой», а она в ответ призналась, что это событие стало «счастьем всей моей жизни».

Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»

Соколов уточнил, что высказывания экс-канцлера о России после отставки в 2021 году можно назвать сдержанными — Меркель не стремится ни радикализировать, ни смягчить дискуссию о российской стороне.

«Ее больше волнует вопрос о том, могут ли ей быть предъявлены те или иные обвинения. Например, по части якобы избыточной зависимости от российского газа. Поэтому она периодически поднимает и в своих мемуарах и интервью какие-то сюжеты, связанные с российским президентом», — пояснил ученый.

Исследователь уточнил, что речь идет в частности об инциденте с собакой Кони, которая неожиданно появилась в ходе переговоров и якобы испугала ее.