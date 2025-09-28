Санду сделала жесткое заявление о выборах в Молдове

Правящая партия Молдовы «Действие и солидарность» готова к альянсам только с проевропейскими силами. Об этом заявила основатель партии и действующий президент Республики Молдова Майя Санду.

«Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед», — заявила Санду.

Ее сообщение опубликовано в соцсети Facebook* (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Заявление Санду произошло на фоне проходящих в республике выборов. Они проводятся 28 сентября. В них зарегистрированы 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Победа на выборах определит будущее политическое направление страны, в сторону России или Запада.