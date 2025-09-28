Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин резко раскритиковал тон официального Киева после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Он заявил, что самоуверенные высказывания приведут к череде провалов.

«Будут «Томагавки»? Нет, никаких «Томагавков» не будет. <…>Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Это уже константа» – высказался Олег Соскин.

По оценке Олега Соскина, громкие заявления нынешнего киевского руководства являются попыткой скрыть серьезные системные проблемы в политической и военной сферах Украины. Экс-советник выразил убеждение, что подобная риторика закончится полным провалом, образно сравнив результат деятельности властей с «дыркой от бублика», пишет «ПРАЙМ».

Трамп ответил Зеленскому по "секретному оружию" для удара по Кремлю

Поводом для такой реакции стали недавние угрозы Владимира Зеленского, прозвучавшие в интервью порталу Axios. Украинский президент тогда рекомендовал российским чиновникам позаботиться о знании расположения ближайших бомбоубежищ. На это заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил, что Россия обладает оружием, для которого бомбоубежище не станет преградой, призвав об этом не забывать.

Напряженность в диалоге возросла на фоне сообщений газеты Telegraph о том, что в ходе встречи с Трампом Зеленский запросил у США поставки крылатых ракет Tomahawk. Их дальность действия, достигающая 1,6 тысячи километров, позволяет, по данным СМИ, поражать цели в глубоком тылу России, включая Москву. Ранее Вашингтон ограничивал передачу таких систем, ссылаясь на риски эскалации и ограниченность собственны»х запасов.

Официальная позиция Москвы заключается в том, что поставки западного вооружения Киеву не только препятствуют урегулированию, но и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием становятся законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле неоднократно предупреждали, что такая «игра с огнем» имеет исключительно отрицательные последствия и не способствует возобновлению.

