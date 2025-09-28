Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла более половины города Газа в рамках продолжающегося наступления в анклаве. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Jerusalem Post (JP).

«Территориальные успехи ЦАХАЛ стали результатом скоординированных действий различных подразделений в нескольких районах в рамках операции "Колесницы Гидеона — 2"», — говорится в сообщении.

Кроме того, по утверждению издания, из города Газа было эвакуировано около 800 тысяч из одного миллиона его жителей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату города Газа, чтобы ускорить разгром радикальной палестинской группировки ХАМАС.