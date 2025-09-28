Кличко рассказал о последствиях атаки ВС России на Киев

Повреждения от ночной атаки Вооруженных сил России получили около 20 объектов в шести районах Киева. С таким утверждением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Зафиксировали последствия вражеского обстрела на почти 20 локациях в шести районах города. Восемь человек пострадали», — отметил он.

По словам Кличко, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются. В столице продолжается воздушная тревога.

Российские «Герани» окружили Киев

Ранее сообщалось, что российские бойцы ночью 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Утверждалось, что больше всего прилетов было зафиксировано в Киеве и области.

При этом Telegram-канал «Два майора». сообщил, что информация о падении российской ракеты в жилой зоне Киева и последующей повреждении гражданской инфраструктуры является попыткой «вызвать жалость». В жилой зоне в Киеве упала ракета от системы Patriot, добавили авторы поста.