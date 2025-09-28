Украинцы начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald’s за трудоустройство, которое дает бронь от мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что бывшему главе МИД Украины Дмитрию Кулебе американская сеть получила преференции как у государственных предприятий. При этом месячный оклад в McDonald’s составляет 600 долларов, а взятка за трудоустройство — 15 тысяч долларов.

По данным представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 100 ресторанах числятся 7500 человек.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором для Евросоюза насильственную мобилизацию украинцев. Он добавил, что на Украине ведется открытая охота на людей.