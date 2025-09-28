В Киеве сообщили о последствиях ночной атаки ВС России

В Киеве пострадала целая улица после ночной атаки ВС России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

© Соцсети

Украинское издание публикует кадры последствий атаки. На видеозаписях запечатлены пожар и высокий столб дыма.

Ранее стало известно, что Российская армия атаковала объекты Вооруженных сил Украины в ряде регионов, в том числе Киеве и области.

Российские «Герани» окружили Киев

До этого стало известно, что российские «Герани-2» получили увеличенную осколочно-фугасную боевую часть весом 90 килограммов. При этом дальность полета аппарата уменьшилась до 1200 километров.