В Молдавии стартовали выборы в парламент

Выборы в парламент стартовали в Молдавии. Работу начали более 2,2 тыс. избирательных участков, из них 301 — за рубежом.

Ранее ЦИК республики отстранила от выборов партию «Сердце Молдовы», входящую в оппозиционный Патриотический блок, а также оппозиционную партию Moldova Mare («Великая Молдова»).

По данным опроса потенциальных избирателей внутри страны, партия президента Молдавии Майи Санду проигрывает Патриотическому блоку на предстоящем голосовании.

Кроме того, в The Washington Post писали, что Санду рискует подорвать доверие граждан Молдавии к власти.