В Риме прошла акция протеста с требованием отставки фон дер Ляйен

Массовый протест против руководства Евросоюза охватил центр итальянской столицы. Демонстранты скандировали «Урсула, вон!» и требовали выхода Италии из ЕС.

Центральные площади Рима огласились требованиями «Урсула, вон!» — так тысячи итальянцев выражали протест против политики Евросоюза. Манифестанты с национальными флагами заполнили улицы исторического центра, требуя отставки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и выхода страны из европейского объединения.

Среди моря итальянских триколоров виднелись российские флаги, что подчеркивало антиатлантическую направленность выступления.

Лидер партии «Суверенная и народная демократия» Марко Риццо заявил, что ЕС нанес ущерб ключевым отраслям экономики — от сельского хозяйства до энергетики.

«Мы не желаем финансировать военные авантюры Брюсселя», — звучало из толпы, где многие держали плакаты с критикой милитаристского курса ЕС.

Участники акции выражали несогласие с санкционной политикой и ограничениями суверенитета страны. Требование «Урсула, вон!» стало лейтмотивом народного возмущения, охватившего итальянскую столицу.