Учения по гражданской обороне прошли на всей территории Венесуэлы

Национальные учения по гражданской обороне, старт которым дал президент Венесуэлы Николас Мадуро, успешно прошли на территории всей страны. Об этом сообщает Venezolana de Television.

"Во всех 24 штатах страны и в столице республики стартуют Национальные учение по гражданской обороне и подготовке населения вместе с военными и полицейскими силами", — сообщил Мадуро.

На территории страны были задействованы более 400 пунктов для подготовки населения к стихийным бедствиям. До этого военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что на фоне противостояния с Соединенными Штатами Венесуэла развернула против американской авианосной группировки самолеты Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 российского производства.

23 сентября президент США Трамп пообещал новые удары по наркокартелям, якобы связанным с Венесуэлой. Он отметил, что Вашингтон не имеет другого выбора.