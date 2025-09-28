Госсекретарь США Марко Рубио призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке на фоне действий «евротройки» по восстановлению санкций против Тегерана.

По его словам, соглашение остаётся якобы наилучшим вариантом для иранского народа и всего мира, о чём, отметил Рубио, ранее заявил президент США Дональд Трамп.

«Для этого Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без проволочек и запутывания», — цитирует дипломата РИА Новости.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что США предложили отсрочку санкций в обмен на уран.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи между тем заявил, что с США невозможно вести переговоры.