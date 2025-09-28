Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна

Президент США Дональд Трамп намерен 29 сентября встретиться с лидерами обеих партий в Конгрессе с целью обсуждения мер по предотвращению приостановки работы федерального правительства - шатдауна. Об этом сообщило 27 сентября агентство Associated Press.

По его информации, Трамп примет в Белом доме спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана), лидера республиканцев в Сенате Джона Тьюна (от штата Южная Дакота), а также лидеров демократического меньшинства в нижней и верхней палате Конгресса - Хакима Джеффриса и Чака Шумера (оба - от штата Нью-Йорк).

23 сентября Трамп написал в Truth Social, что не намерен встречаться с лидерами демократов в Конгрессе США для обсуждения мер по предотвращению шатдауна. Глава вашингтонской администрации отметил, что такая встреча "не может быть продуктивной". Он подчеркнул, что демократы выдвигают "несерьезные и нелепые требования" для договоренностей о дальнейшем финансировании правительства.

19 сентября Трамп допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства. Разработанный республиканцами и одобренный в нижней палате законопроект получил поддержку 48 законодателей, а документ, разработанный демократами в Сенате, поддержали 47 законодателей. Таким образом, Сенату не удалось принять законопроект, который предотвратил бы шатдаун 1 октября.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.