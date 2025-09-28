Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил о необходимости реформирования ООН, включая ограничение «циничного использования» права вето постоянными членами Совета Безопасности.

«Учащающееся и, позволю себе добавить, циничное использование права вето постоянными членами Совбеза должно быть ограничено. И все члены ООН должны достичь соглашения о том, как право вето будет осуществляться в будущем», — сказал дипломат.

Он добавил, что между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей необходимо укреплять взаимодействие с целью создания «более представительной и инклюзивной ООН», которая бы отражала современные реалии и работала на благо людей.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш регулярно злоупотребляет своими полномочиями.