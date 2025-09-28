Названа ключевая проблема университетов США

Ключевой проблемой университетов США остается господство в них левой повестки. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По мнению политолога, в американской академической среде фактически господствует подход, направленный на подрыв государственности США.

«Университеты учат американцев, как не любить свою страну. Они подрывают дискурс о том, что США — это великая страна», — резюмирует он.

На это обращает внимание администрация президента США Дональда Трампа. И одной из мер борьбы с подобным курсом университетов может стать их лишение финансирования. «Если университет сомневается в том, что США — это адекватная или хорошая страна, то вполне естественно, что он не должен получать федеральные деньги», — предположил эксперт.

Ранее Павел Дубравский рассказал о вероятной причастности леворадикальной группировки антифа к организации беспорядков в Лос-Анджелесе. По его словам, именно их подход использовали протестующие.