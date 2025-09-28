Президент Украины Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека. Об этом написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.

«Зеленский становится все более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов», — отметил Пилкингтон.

Экономист подчеркнул, что вина за данную ситуацию лежит на самой Европе. Кроме того, он уточнил, что Зеленский пытается распространить конфликт на Евросоюз (ЕС) и НАТО с помощью психологических операций с использованием дронов.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев может ответить на удары по столице блэкаутом в Москве.