Украинский лидер Владимир Зеленский лишился рассудка, когда принял решение продавать оружие африканским странам на фоне серьезных проблем на фронте. Об этом написало турецкое издание dikGAZETE.

«Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам», — отмечается в статье.

По мнению авторов статьи, очевидно, что доходы с продажи оружия не пойдут на нужды ВСУ, а будут присвоены Зеленским и его окружением.

При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эскалации конфликта на Украине способствуют «бароны войны». По словам политика, аналогичные усилия предпринимаются Турцией в cекторе Газа.

До этого Эрдоган заявлял, что Анкара продолжит способствовать урегулированию конфликта на Украине. Помимо этого, Турция продолжит стремиться к достижению мира во всех регионах, в первую очередь в зонах конфликтов, которые ее окружают.