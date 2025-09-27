Офис Бербок объяснил отключение ее микрофона на словах о России

Офис председателя 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Анналены Бербок заявил, что отключение микрофона в момент представления российской делегации было вызвано технической неисправностью, и перенаправил запрос СМИ в секретариат ООН. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщает ТАСС.

— Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН. Просим вас обратиться в офис представителя генерального секретаря, где вам смогли бы помочь с этим вопросом, — заявила представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз.

Бербок также отметила, что инцидент является технической ошибкой и не имеет отношения к ней или ее офису, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала секретариат ООН выяснить причины отключения микрофона Бербок во время представления российской делегации. По словам Захаровой, либо микрофон был выключен в момент произнесения слов «Российская Федерация», либо это сделала сама председатель.

В зале Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова находились два младших дипломата с Украины. Украинские представители пропустили множество выступлений, но пришли, когда на трибуну вышел глава МИД РФ.