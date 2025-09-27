«Прекратите нас преследовать»: Орбан обратился к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского перестать преследовать Будапешт.

«Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций... Зеленский, при всём уважении, прекратите нас преследовать», — написал Орбан на своей странице в соцсети X.

Зеленский ранее обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины своими дронами. По его словам, они могли вести разведку.

В Венгрии резко ответили на слова Зеленского о дронах

В Минобороны Венгрии опровергли слова Зеленского о нарушении границы Украины якобы венгерским БПЛА.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений.