«Прекратите нас преследовать»: Орбан обратился к Зеленскому

Орбан призвал Зеленского перестать преследовать Венгрию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского перестать преследовать Будапешт.
Зеленский ранее обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины своими дронами. По его словам, они могли вести разведку.
В Венгрии резко ответили на слова Зеленского о дронах
В Минобороны Венгрии опровергли слова Зеленского о нарушении границы Украины якобы венгерским БПЛА.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений.