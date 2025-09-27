Пашинян: платформа "3+3" является важной площадкой развития диалога с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал региональную платформу "3+3" важной площадкой для развития традиционного диалога с Россией.

Глава армянского правительства в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также подчеркнул, что традиционные связи Армении с соседями развиваются.

"Наш диалог и братство с Исламской Республикой Иран и Грузией становятся все более заметными. Эти отношения, наряду с нашими отношениями с Турцией и Азербайджаном, чрезвычайно важны для того, чтобы регион Южного Кавказа был мирным, стабильным и развивающимся. В этом смысле я также ценю формат "3+3", который является для нас важной площадкой для диалога со странами нашего региона и развития нашего традиционного диалога с Российской Федерацией, хотя у нас всегда есть активные контакты с Россией в двустороннем формате", - сказал Пашинян.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, позднее он получил название "3+3". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе.