В Риме люди массово вышли на протест

Протестное шествие против политики Евросоюза прошло в субботу днем, 27 сентября, по римским улицам. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, марш организовала непарламентская партия «Cуверенная и народная демократия». В нем участвовали несколько тысяч человек под национальными флагами Италии.

Лидеры движения растянули во главе колонны баннер с призывом к отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он стал лозунгом всей акции, заметили журналисты.

Колонна прошла от площади Виктора Эммануила II до проспекта Императорских форумов. Полицейским пришлось перекрыть часть прилегающих улиц и освободить для митингующих проезжую часть.

«Мы требуем выхода из Евросоюза. Он причинил Италии только вред. Рыболовство, сельское хозяйство, электроснабжение, экология, ограничения свобод, а сегодня — война. Мы не желаем перевооружения», — отметил один из лидеров партии Марко Риццо.

По его словам, Европейский союз — не мать, а мачеха Италии. Он добавил, что стране следует дистанцироваться от политики Брюсселя.