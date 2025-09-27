Лавров: Запад хочет задушить Иран экономически

Экзотический для международного права механизм "снэпбэка" в "иранской ядерной сделке" изначально создавался только как западня для Тегерана, и теперь "евротройка" лишь нашла предлог для того, чтобы начать экономическое давление. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на Генассамблее ООН.

Накануне Совбез ООН отклонил предложение России и Китая о продлении действия резолюции 2231 об иранской ядерной программе, что означает возобновление санкций в рамках механизма "снэпбэка".

"Этот механизм так называемого снэпбэка, он нехарактерен для любых подобных санкционных режимов, и, по сути дела, он разрешал любой стране поставить на голосование резолюцию о том, чтобы продолжал действовать режим снятия санкций. И страна с правом вето даже в одиночку могла бы заблокировать его: это бы означало, что продления снятия санкций нет", - объяснил Лавров.

По его словам, такой механизм был сформулирован лишь с той целью, чтобы держать иранские власти за горло и не давать им ни шагу влево, ни шагу вправо. При этом в Тегеране все-таки пошли на такое соглашение, но только потому, что были уверены в том, что сами никогда не будут нарушать эту сделку.

"Иран не собирался и не собирается, кстати, по сегодняшний момент это нарушать, поэтому они с легким сердцем, как им казалось, на это согласились", - отметил глава российского МИД.

То, что сделка будет развалена не ими, а Соединенными Штатами, они даже подумать не могли, однако произошло именно так.

"Это западня. Этот параграф и создавался как западня", - подчеркнул Лавров.

"Это сознательная операция, направленная на то, чтобы приступить к очередному этапу придушения Исламской Республики Иран экономически, финансово и так далее", - добавил дипломат.

Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин делали все, чтобы дать шанс дипломатии, даже после того, как была принята резолюция о введении санкций - планировалось отсрочить их хотя бы на три месяца. Министр также признал, что не знает, как будет действовать Тегеран в условиях шантажа со стороны Запада.