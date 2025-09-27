В ФРГ заявили о возросшей угрозе из-за «роя дронов»

Уровень угрозы для Германии можно охарактеризовать как высокий, заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт. Об этом пишет немецкий журнал Stern.

В ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере страны были обнаружены «рои беспилотников», заметил министр.

Добриндт отметил, что угроза может быть абстрактной, но в отдельных случаях она весьма конкретна, «ее, безусловно, можно классифицировать как высокую».

По словам главы ведомства, в стране в ближайшее время будет создан центр защиты от беспилотников, который объединит опыт федерального и земельных правительств.

Бундесвер на фоне повышения уровня угрозы получит полномочия отслеживать, перехватывать, уничтожать дроны любых типов, констатировал министр.

Напомним, что в последние месяцы в воздушном пространстве Польши, Румынии, Дании, Франции, Германии и ряда других стран были замечены беспилотники. Определить их принадлежность и цели запуска военным не удалось.