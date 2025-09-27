Bloomberg: слова Трампа на ГА ООН не сулят Украине ничего хорошего

Слова президента США Дональда Трампа о перспективах Украины не сулят ничего хорошего республике, предположил колумнист Марк Чэмпион в статье для Bloomberg.

Накануне американский лидер заявил, что Киев при поддержке Европы может как вернуть утраченные территории, так и приобрести новые.

В Киеве и Европе положительно восприняли слова Трампа, расценили их как смену позиции главы США — ранее он полагал, что Украине придется признать утрату территорий.

«Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», — отметил Чэмпион.

По его словам, президент давно сократил объемы помощи Украине, превратил США из союзника Украины в банального поставщика оружия.

Обозреватель подчеркнул, что уступки со стороны Трампа придали смелости президенту России Владимиру Путину, позволили ему и дальше продолжать военную операцию.