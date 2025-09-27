Аэропорт Берлина не смог оправиться от кибератак за неделю

По данным агентства DPA, берлинский международный аэропорт до сих пор не восстановил полноценную работу спустя неделю после кибернетического инцидента.

Система обработки пассажиров и багажа остается неисправной спустя почти семь дней после атаки. Пассажирам рекомендуется учитывать возможность увеличения времени ожидания.

Отмечается, что 20 специалистов провайдера системы регистрации ведут "непрерывные" работы по устранению неполадок, однако точная дата восстановления стандартного режима обслуживания пока не объявлена.