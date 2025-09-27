Трамп поручил отправить войска для защиты «опуcтошенного войной» Портленда

Президент США поручил направить военных для охраны Портленда и объектов миграционной полиции после серии столкновений с участием сторонников движения «Антифа».

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру обороны Питу Хегсету направить войска для защиты города Портленд и объектов миграционной полиции ICE от нападений движения «Антифа», передает РИА «Новости».

По словам Трампа, решение связано с тем, что Портленд «опустошен войной», а объекты ICE «осаждаются внутренними террористами». Он подчеркнул: «Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо».

Ранее Дональд Трамп подписал указ, признающий «Антифа» террористической организацией. Власти считают, что в Портленде проживает много сторонников этой организации, а также людей с левыми и ультралевыми взглядами.

Официально движение «Антифа» не зарегистрировано как юридическая структура и объединяет сторонников анархистских взглядов. ФБР, как отмечается, ведет расследования по антитеррористическим направлениям против «нигилистов», к которым относят и некоторых участников «Антифа».

Напомним, 23 сентября Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией».

Трамп ранее объявил о новых мерах против левых группировок после убийства политического активиста правого толка Чарли Кирка и назвал антифашистское движение «Антифа» террористической организацией.