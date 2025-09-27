За наследство Брюса Уиллиса в $250 млн может разразиться битва

Дочерям известного голливудского актера Брюса Уиллиса, его экс-супруге Деми Мур и жене Эмме Хеминг придется бороться за наследство артиста, оцениваемое в $250 млн. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на источник.

© Zuma/TASS

Собеседник портала заметил, что 47-летняя Хеминг испытывает значительное давление со стороны старших дочерей звезды.

«Она не только присматривает за Брюсом, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что не понравилось другим его близким. Все чувствуют, что может разразиться битва за деньги, даже если никто открыто этого не признает», — заметил источник.

По его словам, Эмма никогда не стремилась к роли главы семьи, ответственной за финансы, но на фоне болезни Брюса была вынуждена взять на себя соответствующие обязанности.

«[Хеминг] никогда не стремилась к этой роли, но как его жена должна выполнять ее. Это огромная ответственность, и, естественно, это привело к разногласиям с Деми и старшими дочерьми, которые в равной степени заинтересованы в его наследстве», — уточнил инсайдер.

Напомним, что в феврале 2023 года врачи диагностировали у звезды «Крепкого орешка» лобно-височную деменцию, приводящую к постепенной утрате когнитивных способностей.