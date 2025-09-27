Депутаты ФРГ выступили с требованием по оружейным контрактам

Немецкие законодатели отказались голосовать за оружейные контракты без проведения открытых торгов. Против проекта выступили как провластные, так и оппозиционные фракции бундестага, сообщает Financial Times.

Парламентарии заявили, что откажут агентству по военным закупкам, которое хочет отдать разработку мобильной разведывательной системы компании Rohde & Schwarz. Ранее контракт с данной компанией власти планировали заключить без проведения конкурса.

Депутаты Андреас Маттфельдт, Себастьян Шеффер и Андреас Шварц отметили, что конкурс должен проходить открыто и на условиях честной конкуренции. Налогоплательщики должны знать, что государство «приобретает лучшие продукты по лучшей цене».

Отдельно они отметили, что речь идет о разработке новой системы и на участие в конкурсе может претендовать множество компаний.

Ранее СМИ сообщали о масштабном плане перевооружения бундесвера. Оружие планируют закупать преимущественно у немецких производителей.