Зеленский раскрыл требование к Трампу на десятки миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу список требуемого оружия на 90 миллиардов долларов.

Об этом рассказал сам политик, передает УНИАН в Telegram.

«Мы передали президенту США список всего, что хочет Украина, с деталями и иллюстрациями», — подчеркнул он.

Зеленский прокомментировал сообщения о просьбе к Трампу передать крылатые ракеты Tomahawk и заявил, что требование о передаче оружия Вооруженным силам Украины является частью «большой сделки» по приобретению американского вооружения. По его словам, Киев также готов к отдельным соглашениям по другим видам оружия, включая дальнобойное.

Зеленский пригрозил Москве блэкаутом

26 сентября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщило о возможной передаче Трампом Украине дальнобойного оружия. При этом отмечается, что президент США не стал говорить об обязательствах по передаче.

Ранее Зеленский пригрозил ударами по инфраструктуре Москвы и отключениями света. По его словам, этот вопрос обсуждался в том числе и на встрече с Трампом 23 сентября.