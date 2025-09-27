Лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон не нашел себя в электронном списке голосующих в республике на парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. Об этом сообщили ТАСС в его пресс-службе.

Там заявили, что злоумышленники при помощи данных из удостоверения личности экс-главы государства зарегистрировали его в качестве голосующего в России.

«Мы обратились за разъяснениями в Центральную избирательную комиссию (ЦИК)», — сказали в пресс-службе, отметив, что политик сможет проголосовать в Кишиневе по дополнительным спискам.

До этого Додон говорил о беспрецедентном вмешательстве Европейского союза в предвыборную кампанию в парламент Молдавии. По его словам, европейские лидеры во время визитов в Кишинев открыто поддерживали правящую Партию действия и солидарности (ПДС) президента республики Майи Санду, а также прибегали к прямому шантажу, угрожая закрыть выделение кредитов и грантов в случае ее проигрыша.