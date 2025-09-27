Иран передал России землю под строительство ж/д Решт-Астара

Иран передал российской компании участок земли протяженностью около 34 км, предназначенный для строительства железной дороги Решт-Астара, являющейся частью международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».

Об этом сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, пишет агентство SNN.

«Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы», — отметила министр.

По словам Фарзане Садек, на текущий момент выкуплено около половины земель, необходимых для строительства 162-километрового участка железной дороги Решт - Астара. Иранская сторона, как подчеркнула министр, стремится завершить выкуп всех земельных участков до конца иранского календарного года (соответствует третьей декаде марта 2026 года).

В начале сентября, как передавало агентство «Прайм», министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Россия и Иран продолжают сотрудничество в рамках проекта строительства финального участка западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» — железной дороги Решт-Астара. Иран подтвердил свою заинтересованность в реализации проекта.