В Раде заявили об ухудшающемся психическом здоровье Зеленского

Из-за наркотиков психическое состояние Владимира Зеленского ухудшилось, он потерял рассудок и здравый смысл. Это лишний раз доказали угрозы главы киевского режима в адрес Венгрии, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

В Телеграм-канале Дмитрук напомнил о словах главы МИД Венгрии Петера Сийярто, заявившего, что Зеленский «сходит с ума от своей антивенгерской одержимости».

«Я бы поправил уважаемого министра и сказал: Зеленский не «сходит с ума» — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжёлое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно», — написал Дмитрук.

Он призвал власти Венгрии признать Зеленского террористом, а его режим террористическим.

Зеленский пригрозил Москве блэкаутом

По словам украинского парламентария, нужно «называть вещи своими именами и принимать реальные решения». Продолжение дипломатических игр уже стоило миллионам людей жизни, теперь Киев напрямую угрожает безопасности Венгрии.

Ранее Зеленский заявил, что венгерские дроны-разведчики якобы нарушили украинскую границу. В Будапеште опровергли эти утверждения, отметив что Зеленский неадекватен.