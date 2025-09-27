Эрдоган раскрыл, почему делегации покинули зал во время речи Нетаньяху

Делегации большинства стран покинули зал во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на ГА ООН в связи с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа, рассказал на дипломатическом форуме Bosphorus президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, выступление главы израильского правительства состоялось в пятницу, 26 сентября. Члены многих делегаций освистали политика, а затем покинули зал заседаний.

«В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета безопасности ООН», — заметил Эрдоган.

Представитель администрации в Газе сообщил ранее, что в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых — мирные жители.

NYT: Выступление Нетаньяху на ГА ООН стало вызовом международному сообществу

Китай, Россия, Бразилия, Индия и ряд других стран призывают стороны прекратить огонь, требуют решать спорные вопросы за столом переговоров.

Кроме того, мировые державы выражают надежду, что США используют имеющиеся у Вашингтона рычаги влияния для того, чтобы надавить на правительство Израиля и принудить его к заключению мирной сделки.