Отдельные европейские лидеры намеренно приближают конфликт с Россией и провоцируют «масштабную бойню» на континенте. Об этом предупредил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X политик заявил, что западные лидеры все чаще бездоказательно утверждают о причастности России к инцидентам с дронами и самолетами. Тем самым провоцируется «масштабная бойня в Европе» с участием многих сторон.

«Военная пропаганда? Возможно, но проблема в том, что Киев, ЕС и НАТО уже показали, что они способны на подобные провокации под ложным флагом!» — написал Филиппо.

Политик призвал официальный Париж не участвовать в украинском конфликте и не отправлять на Украину деньги, оружие и французских солдат.

