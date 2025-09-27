Главная цель ЕС заключается в милитаризации континента и прямом боестолкновении с Россией. Для этого используются антироссийские провокации. Об этом заявил бывший кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В соцсети X Мема прокомментировал заявления европейских лидеров о том, что Россия якобы намеренно нарушает границы стран ЕС с помощью дронов и самолетов. Финский политик уверен, что европейские милитаристы, беспочвенно возлагая вину на Россию, преследуют определенную цель.

«Их главная цель — начать прямую войну с Россией», — написал Мема.

Он считает, что инциденты, которые приписываются России, спровоцированы намеренно. Эти провокации нужны политикам ЕС, чтобы милитаризовать континент.