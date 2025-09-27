Стало известно об отношении немцев к канцлеру Германии

Доля недовольных работой Фридриха Мерца, который занимает пост канцлера Германии, выросла до 65 процентов. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на результаты исследования общественного мнения института INSA.

В настоящий момент только 23 процента немцев положительно относятся к Мерцу. При этом неделей ранее данный показатель составлял 26 процентов.

Что касается противников канцлера, последний опрос показал, что им были недовольны 62 процента респондентов. Таким образом, за неделю показатель вырос на три процента. Опрос проводился 25-26 сентября, а участвовала в нем одна тысяча человек. При этом статистическая погрешность остается неизвестной.

Ранее Фридриха Мерца подвергла критике сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. Она назвала его «крупнейшим банкротом из всех канцлеров ФРГ».